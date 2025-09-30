Foto Reportaj | Həzrət Məsumənin (ə) hərəmində Seyyid Həsən Nəsrullahın şəhadətinin birinci ildönümü ilə əlaqədar mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Seyyid Həsən Nəsrullahın şəhadətinin birinci ildönümü günü Həzrət Fatiməyi Məsumənin (əlryha səlam) hərəmində İmam Xomeyni (Rizvanullahi əleyh) adına Şəbistanda keçirildi. Mərasimdə Ali Rəhbərin dəftərxanası və Elmi Hövzələrin müəssisələri adından Ayətullah Hatəmi cənabları çıxış ediblər.
30 sentyabr 2025 - 15:32
Foto: Həmid Abidi
