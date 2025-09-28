Əsrarəngiz Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələri. Nəməkabrudda həyəcan zirvəsi \ FOTO

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Caspian Hyrcanian mixed forests- Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələri Allah Təalanın Azərbaycan Respublikasının Talış Bölgəsindən tutmuş İran İslam Respublikasının Gilan, Ərdəbil, Mazandaran və Gülüstan əyalətlərinə bəxş etdiyi, zəngin təbiətə malik olan, dünyada misli olmayan qiymətli bir nemətlərdən biridir... Mazandaran əyalətindəki Nəməkabrud turizm kompleksi də Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələrində yerləşir. İranın ilk “hündürlükdən tullanma” kompleksi və həmçinin ölkənin şimalında ilk hündürlükdən tullanma attraksion platforması (G-Max) bu kompleksdə açılıb. Kompleksin işə salınması ölkənin şimalında idman turizmini inkişaf etdirməklə yanaşı, İranda maraqlı və macəralı idman həvəskarları üçün yeni və fərqli təcrübəyə yol açacaq.
28 sentyabr 2025 - 11:11
Xəbər kodu: 1732325
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz