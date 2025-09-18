Foto Reportaj | Faşist İsrailin təzyiqi ilə Şimaldan Cənuba köç edən Qəzzalılar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qansız İsrail terrorçuları Qəzza zolağının şimal bölgələrinə şiddətli hücumları və məcburi təxliyə xəbərdarlığı etməsindən sonra bölgədə yeni məcburi köç dalğası başlayıb. Minlərlə fələstinli azsaylı şəxsi əşyaları ilə Qəzzanın cənubuna Rəşid küçəsi ilə maşınla və ya piyada hərəkət edir. Bu kütləvi yerdəyişmə şəhər infrastrukturunun ciddi şəkildə zədələndiyi və ərazidə humanitar vəziyyətin kritik olduğu bildirilən bir vəziyyətdə baş verir. Yerli mənbələr çıxış yollarında izdihamın çox olduğunu və əsas vasitələrin çatışmadığını bildirir.
18 sentyabr 2025 - 13:32
Xəbər kodu: 1728445
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz