Foto Reportaj | “Biz Hüseyn (ə) Övladlarıyıq” İkinci Beynəlxalq Media Tədbirinin Bağlanış Mərasimi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Biz Hüseyn (ə) Övladlarıyıq” ikinci beynəlxalq media tədbirinin bağlanış mərasimi, cümə axşamı, 04 sentyabr 2025-ci il, dünyanın 9 ölkəsinin sənətçilər, fotoqraflar və media fəallarının iştirakı ilə Qumda, İmam Mehdi (ə) Yardımçılar Kompleksində keçirildi. Mərasimdə İmam Hüseynin (ə) təlimlərindən həyat tərzi üçün istifadə edilməsi, müqavimətin əhəmiyyəti, ictimai birlik və Ərbəinin qlobal şəkildə təmsil olunmasında medianın rolu vurğulanıb.
6 sentyabr 2025 - 11:21
Xəbər kodu: 1723997
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abedi
Sizin rəyiniz