“İSRAİL REJİMİ” BƏŞƏRİYYƏTİN XƏRÇƏNG ŞİŞİDİR
Foto Reportaj | Çoxmillətli yardım uçuşları Qəzzada aclıq böhranını səngitməyə çalışır
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Böhran və ümidsizlik içərisində Qəzza səması bu günlərdə ümidverici bir mənzərəyə ev sahibliyi edir: Çoxmillətli yardım uçuşları. Müxtəlif millətlərin bayraqları altında uçan təyyarələr aclığın ağırlığı altında sağ qalmaq üçün mübarizə aparan xalqa həyati vacib ərzaq və dərman ehtiyatları gətirir. Bu koordinasiya edilmiş beynəlxalq səy təkcə humanitar akt deyil, Qəzzanın üzləşdiyi misli görünməmiş humanitar böhranla mübarizədə qlobal həmrəyliyin maddi simvoludur. Qəzzaya yardımın çatdırılmasının ən təsirli yolu ilə bağlı ciddi suallar olsa da, bu çoxmillətli əməliyyat günahsız insanların əzabını yüngülləşdirmək üçün beynəlxalq qətiyyəti nümayiş etdirir.
21 avqust 2025 - 12:43
Xəbər kodu: 1718953
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
