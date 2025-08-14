ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | Həzrət Fatimeyi Məsumənin (s) müqəddəs hərəmində İmam Hüseynin (ə) Ərbəin mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu gün milad tarixi ilə 14 Avqust 2025-ci il, İmam Hüseynin (əleyhi səalm) Ərbəin günü idi, sabah isə milad təqvimi ilə 15 Avqust 2025-ci il İraqda Ərbəin mərasimi qeyd ediləcəkdir. Bu münasibətlə bu gün, İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin günü münasibəti ilə Qum şəhərinin müxtəlif yerlərindən matəm qrupları Həzrəti Fatimeyi Məsumənin (səlamullahi əleyha) hərəminə gələrək əzadarlıq edirlər.
14 avqust 2025 - 19:09
Xəbər kodu: 1716823
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abedi
Sizin rəyiniz