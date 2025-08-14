ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | H.Q. təqvimi ilə 1447-ci ilin Ərbəin yürüşü, Tariq əl-Ulama marşurutundakı atmosferin qalıcı çərçivələri
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şanlı Ərbəin ziyarət yolunun mərkəzində, Tariq əl-Ulama zəvvarların və onlara xidmət föstərən xadimlərin mehribanlığı və səmimiyyətinin qalıcı görüntülərinə özündə əks etdirir. Azyaşlı və körpə zəvvarların dincəlməsindən və yerli əhalinin istiqanlılıqla və hərarətlə zəvvarları qarşılanmasından tutmuş, xurma ağaclarının kölgəsi altında Mokəblərin hazırlanmasına və zəvvarları yedirmək üçün çörək bişirilməsinə qədər. Bu kadrlar empatiya və xidmət dastanını bəyan edir ki, hər bir tamaşaçını bu böyük və mənəvi hadisənin dərinliklərinə çəkir. Foto: Mehdi Cəfəri
14 avqust 2025 - 18:50
Xəbər kodu: 1716819
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz