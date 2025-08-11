ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | Fələstinli alimlər və gənclər “Əl-Əqsa Nidası” Mokəbin İmam Xameneinin nümayəndəsini qarşılayıblar
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümüdünya Müsəlmanlarının Ali Lideri Həzrəti Ayətullah Xameneinin Həcc və Ziyarət İşləri üzrə nümayəndəsi Höccətül-İslam və Müsəlmanlar Seyyid Əbdül Fəttah Nəvvab, Nəcəf-Kərbəla marşrutu üzrə 833-cü sütunda “Əl-Əqsa Nidası” Mokəbində- zəvvarlara xidmət göstərən çadırda iştirak edib və Fələstinli alimlər və gənclər tərəfindən qarşılanıb.
11 avqust 2025 - 17:43
