ƏRBƏİN VƏ VƏLİYYİ FƏQİHİN XİDMƏTLƏRİ
Foto Reportaj | Həcc və Ziyarət məsələləri üzrə rəsmiləri Samarra şəhərində zəvvarlara xidmət göstərən mərkəzlərə baxış keçirib
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ali Rəhbərin Həcc və Ziyarət Məsələləri üzrə nümayəndəsi Hüccətül-İslam və əl-Müslimin Seyid Əbdül Fəttah Nəvvab Həcc və Ziyarət Təşkilatının bir qrup rəsmisi ilə birlikdə Samirra şəhərində Ərbəin zəvvarları üçün nəzərdə tutulan xidmət mərkəzlrinə baxış keçirib.
10 avqust 2025 - 16:17
