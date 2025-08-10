XƏRÇƏNG ŞİŞİ OLAN İSRAİL MƏHV EDİLMƏLİDİR!
Foto Peportaj | İstanbulda Qəzza tərəfdarlarının kütləvi anti-sionist nümayişi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Faşist İsrail rejiminin Qəzza xalqına qarşı davam edən soyqırım və mühasirə cinayətinə etiraz olaraq İstanbulun Bəyəzid meydanında QHT-lər tərəfindən “Qəzzəyə ümid işığı ol” şüarı ilə Türkiyə xalqının böyük nümayişi keçirilib. Nümayişçilər Türkiyə hakimiyyətinin sionist rejimlə olan neft və enerji ticarəti və s əlaqələrin kəsilməsini, Qəzzə xalqının yəhudilər tərəfindən soyqırımını və mühasirəsini məhkum edərək, bu zolağın əhalisinə qlobal yardım istəyiblər.
10 avqust 2025 - 16:01
Xəbər kodu: 1715932
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
