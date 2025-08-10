  1. Ana səhifə
  2. Xüsusi buraxılış
  3. News of Arba'een

ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI

Foto Reportaj | Ərbəin zəvvarları Xosrəvi sərhəd keçid məntəqəsindən İraqa keçir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xosrəvi Beynəlxalq Sərhədi İran və İraq arasında ən qədim rəsmi keçid məntəqəsi olaraq hazırda çoxlu sayda Ərbəin zəvvarını qəbul edir və Səfər ayının əvvəlindən bu günə kimi 100 minə yaxın zəvvar heç bir maneə olmadan sərhədi keçib.

10 avqust 2025 - 13:59
Xəbər kodu: 1715919
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abidi

Tags

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha