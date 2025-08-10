ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | Ərbəin zəvvarları Xosrəvi sərhəd keçid məntəqəsindən İraqa keçir
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xosrəvi Beynəlxalq Sərhədi İran və İraq arasında ən qədim rəsmi keçid məntəqəsi olaraq hazırda çoxlu sayda Ərbəin zəvvarını qəbul edir və Səfər ayının əvvəlindən bu günə kimi 100 minə yaxın zəvvar heç bir maneə olmadan sərhədi keçib.
10 avqust 2025 - 13:59
Xəbər kodu: 1715919
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abidi
Sizin rəyiniz