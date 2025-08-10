Fotore Rortaj | İmam Hüseyn (əleyhi səlam) zəvvarların Ərbəin yürüşü

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünyanın hər yerindən İraqa təşrif gətirmiş milyonlarla zəvvar ürəkləri, Şəhidlər Ağası və Sərvəri, Həzrət Əba Abdillah Əl-Hüseynə (ə) məhəbbət və eşqlərini sərgiləyərək, Hərəti İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin yürüşündə iştirak edirlər. İraqın müxtəlif bölgələrindən başlayaraq Kərbəlai Muallada sona çatan bu gəzinti hər il Əhli-Beyt (ə) aşiqlərinin izdihamına şahid olur. Bu fotoreportajda qeyd olunan nurlu yolun ab-havasını, zəvvarların və onlara canla-başla xidmət göstərən xadimlərin sədaqətini əks etdirən görüntülər nümayiş etdirilir.
10 avqust 2025 - 13:43
Xəbər kodu: 1715907
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Mehdi Cəfəri
