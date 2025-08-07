ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Xəbər | Gilan vilayətində Ərbəin ziyarəti üçün ilk xüsusi qatarın yolasalma mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İlk dəfə olaraq İmam Hüseyn (əleyhi səlam) zəvvarları Ərbəin ziyarətində iştirak etmək üçün Rəştdən Kirmanşaha gedən 864 nəfərlik qatar ilə yola salınıblar. Vida mərasimi avqustun 06-da Rəşt Dəmiryol Vağzalında keçirilib.
7 avqust 2025 - 22:15
Foto: Həmid Rza Əlipur
