  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

Azərbaycanda bu il yeni doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adlar Əli və Zeynəb adlarıdır

29 noyabr 2025 - 16:13
Xəbər kodu: 1755474
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Azərbaycanda bu il yeni doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adlar Əli və Zeynəb adlarıdır

Ədliyyə Nazirliyinin statistik məlumatlarına əsasən xəbər verir ki, cari ildə yeni doğulan oğlan uşaqlarına ən çox Əli, qız uşaqlarına isə Zeynəb adı qoyulub.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Uşaqlara ən çox qoyulan oğlan adları siyahısında ilk onluqda Əli (1 569), Hüseyn (1 166), Uğur (1 050), Raul (1 028), Yusif (986), Miran (746), Ayxan (675), Tunar (625), Murad (607) adları yer alıb.

Qız uşaqlarına qoyulan adlar siyahısında ilk onluqda Zeynəb (1 073), Zəhra (1 015), Fatimə (1 014), Məryəm (993), Melisa (964), Nilay (944), Aylin (942), Ayla (846), İnci (835), Alisa (715) yer alıb.

Son beş ildə oğlanlara ən çox Əli (8 721), qızlara isə Zəhra (7 629) adı qoyulub.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha