Azərbaycanda bu il yeni doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adlar Əli və Zeynəb adlarıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Uşaqlara ən çox qoyulan oğlan adları siyahısında ilk onluqda Əli (1 569), Hüseyn (1 166), Uğur (1 050), Raul (1 028), Yusif (986), Miran (746), Ayxan (675), Tunar (625), Murad (607) adları yer alıb.
Qız uşaqlarına qoyulan adlar siyahısında ilk onluqda Zeynəb (1 073), Zəhra (1 015), Fatimə (1 014), Məryəm (993), Melisa (964), Nilay (944), Aylin (942), Ayla (846), İnci (835), Alisa (715) yer alıb.
Son beş ildə oğlanlara ən çox Əli (8 721), qızlara isə Zəhra (7 629) adı qoyulub.
