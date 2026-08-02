Fotoreportaj / Livan sakinlər yəhudilər tərəfindən viran edilmiş Qərbi Zavtara qayıdırlar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livanın cənubundakı Qərbi Zavtar sakinləri ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə mülki əhalinin əraziyə qayıtmasına icazə verən razılaşma qüvvəyə mindikdən sonra evlərinə qayıdıblar, lakin onlar yanmış evlər, dağılmış divarlar və açıq müharibə əlamətləri ilə üzləşirlər. Sakinlərin tədricən geri qayıtmasına baxmayaraq, son müharibədən qaynaqlanan gərginlik bölgədə dərin izlər buraxdığı və yenidənqurma prosesi və normal həyata tam qayıtmaq hələ də ciddi çətinliklərlə üzləşdiyindən, Livanın cənubundakı sərhəd bölgələrinin gələcəyi qeyri-müəyyən olaraq qalır.
2 avqust 2026 - 21:02
Xəbər kodu: 1847952
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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