İraqda ABŞ və Səudiyyə vəhhabi rejimi tərəfindən terror edilən Həşdu Şəbinin şəhidlərinin dəfn mərasimi \ Fotoreportaj
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İraqın Xalq Səfərbərlik Qüvvələrinin (Həşdu Şəbi Qüvvələri) ABŞ və Səudiyyə vəhhabi koalisuya terrorçu ünsürləri tərəfindən qətlə yetirilən bir sıra döyüşçülərinin cənazələrinin dəfn mərasimi Şəhid ailələrinin, döyüş yoldaşlarının və İraq əhalisinin müxtəlif təbəqələrinin iştirakı ilə keçirildi.
2 avqust 2026 - 20:45
Xəbər kodu: 1847946
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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