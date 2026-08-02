Şiraz - Şəhid pilot Briqada generalı Məcid Kazeminin cənazəsi ilə vida mərasimi \ Foto Xəbər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Ordusunun Suxo 24 qırıcı təyyarələrinin dörd qəhrəmanından biri olan Briqada generalı Məcid Kazeminin cənazəsi ilə vida mərasimi Şirazda, Şəhid Doran Hava Bazasında keçirildi. Şəhid pilot Briqada generalı Məcid Kazemi, Qətərdəki Əl-Udeid bazasında 1404-cü il Esfand ayının 11-də (2026. Mart. 2) uğurlu əməliyyat və hücum həyata keçirdikdən və terrorçu Amerika ordusunun infrastrukturunun və hərbi texnikasının məhv etdikdən sonra evə qayıdarkən ən yüksək şəhidlik dərəcəsinə çatan İran İslam Respublikası Ordusunun Suxo 24 qırıcı təyyarələrinin dörd qəhrəmanından biridir.
2 avqust 2026 - 19:43
Xəbər kodu: 1847942
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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