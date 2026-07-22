Foto / Şeyx Zəkzaki İmam Hüseynin (ə) Ərbəininə gedən zəvvarları İslam əxlaqına və niyyət səmimiyyətinə riayət etməyə çağırdı
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nigeriya İslam Hərəkatının lideri Şeyx İbrahim Zəkzaki Nigeriyanın paytaxtı Abucadakı evində Ərbəinin anım mərasimi üçün Kərbəlaya gedən bir qrup möminlə görüşüb. Şeyx çıxışında Ərbəin ziyarətinin İslamda dərin köklərə malik bir ənənə olduğunu və Kərbəla faciəsindən 40 gün sonra, möhtərəm səhabə Cabir ibn Abdullah əl-Ənsari (Allah ondan razı olsun) tərəfindən həyata keçirildiyini vurğuladı. O, qeyd etdi ki, Ərbəin, Peyğəmbərin Əhli-Beytinə (əleyhimus səlam) sədaqət və sevgini təcəssüm etdirir və Uca Allaha yaxınlaşmaq üçün bir vasitə rolunu oynayır.
22 iyul 2026 - 18:35
Xəbər kodu: 1843741
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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