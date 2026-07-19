Pro-Fələstinlilərin Londonun mərkəzində izdihamlı yürüşü \ Foto

Şənbə günü minlərlə Fələstin tərəfdarı İngiltərədə hakimiyyətin təhvil verilməsi ilə eyni vaxta təsadüf edən, ABŞ-nin İrana qarşı yeni təcavüz dalğasına etiraz və İsrail rejiminin Qəzzada davam etdirdiyi cinayətlərə qarşı etiraz əlaməti olaraq Londonun mərkəzində yürüş keçiriblər. Əllərində Fələstin bayraqları və üzərində “Soyqırımına son qoyun”, “İsraili silahlandırmayın”, “Müharibəyə yox” və “Sanksiyaları dərhal tətbiq edin” şüarları yazılmış plakatlar daşıyan aksiya iştirakçıları, London hökumətinin Qəzza ilə bağlı siyasətini, eləcə də regionda Vaşinqtonun müharibəyönlü siyasətinə verdiyi dəstəyini qətiyyətlə pisləyiblər.
19 iyul 2026 - 16:05
Xəbər kodu: 1842221
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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