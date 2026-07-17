Ayətullah Məkarim Şirazi tərəfindən Şəhid İmam Xameneinin xatirəsini anma mərasimi \ Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam Ümmətinin Şəhid Liderinin dəfn mərasiminin yeddinci gecəsində Ayətullah Məkarim Şirazi tərəfindən O Böyük və Dahi şəxsiyyətin və onunla birlikdə Şəhid olan ailə üzvlərinin xatirəsini anmaq üçün əzadarlıq mərasimi keçirilib. Mərasim Məsuməyi Qumda, Həzrəti Fatiməi Məsumənin Hərəmininin İmam Xomeyni (Allah ona rəhmət etsin) adına Şəbistanında keçirildi.
17 iyul 2026 - 15:54
Xəbər kodu: 1841322
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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