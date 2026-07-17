Fatimi qadınlar Hz. Fatiməi Məsumənin hərəmində Şəhid İmam Xameneinin anım mərasimini keçiriblər \ Foto
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu cümə axşamı səhər, Höccətülislam vəl-müslimin Seyid Hüseyn Mömini Həzrət Fatiməi Məsumənin (əleyha səlam) müqəddəs ziyarətgahının İmam Xomeyni (rəhmətullahi əleyh) adına Şəbistanda çıxış edərək, İslam İnqilabının Şəhid Lideri Ayətullah Xameneinin xatirəsinin anıblar. Qeyd edək ki, mərasim xas olaraq qadınlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
17 iyul 2026 - 15:43
Xəbər kodu: 1841314
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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