  1. Ana səhifə
  2. Mədəniyyət səhifəsi
  3. Əxlaq dərsləri

İlahi qürb (yaxınlıq) – Aşuranın böyük müsibətinə şərik olmağın nəticəsi - (Aşura Ziyarətnaməsi üzərində təfəkkür) 8

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Aşura yalnız böyük bir müsibətin rəvayəti deyil. O, insanın İlahi rəhmətə, bağışlanmağa və Allaha yaxın olmağa-qürbə çatmasının yoludur. İmam Hüseynin (əleyhi səlam) müsibətləri bəndələrin hidayəti üçündür ki, insan bu sınağın kölgəsində dünya bağlılıqlarından keçərək şəfaət və İlahi məhəbbət məqamına yetişsin.

13 iyul 2026 - 18:48
Xəbər kodu: 1839791
Source: ABNA Xəbər Agentliyi

İlahi qürb (yaxınlıq) – Aşuranın böyük müsibətinə şərik olmağın nəticəsi - (Aşura Ziyarətnaməsi üzərində təfəkkür) 8

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha