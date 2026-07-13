İlahi qürb (yaxınlıq) – Aşuranın böyük müsibətinə şərik olmağın nəticəsi - (Aşura Ziyarətnaməsi üzərində təfəkkür) 8
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Aşura yalnız böyük bir müsibətin rəvayəti deyil. O, insanın İlahi rəhmətə, bağışlanmağa və Allaha yaxın olmağa-qürbə çatmasının yoludur. İmam Hüseynin (əleyhi səlam) müsibətləri bəndələrin hidayəti üçündür ki, insan bu sınağın kölgəsində dünya bağlılıqlarından keçərək şəfaət və İlahi məhəbbət məqamına yetişsin.
13 iyul 2026 - 18:48
Xəbər kodu: 1839791
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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