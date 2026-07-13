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Zühur dövründə rəc`ət və İmam Hüseynin (əleyhi səlam) intiqamının alınması - (Aşura Ziyarətnaməsi üzərində təfəkkür) 7

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Aşura ziyarəti vilayət yolunun daha dərin mərhələsində «İmam Hüseynin (əleyhi səlam) intiqamını almaq» istəyini «tələbə sari» şəklində bəyan edir. Bu elə bir məqamdır ki, insanla İmam (əleyhi səlam) arasındakı məsafə o qədər azalır ki, İmamın qanı onun öz qanı hesab olunur.

13 iyul 2026 - 18:43
Xəbər kodu: 1839787
Source: ABNA Xəbər Agentliyi

Zühur dövründə rəc`ət və İmam Hüseynin (əleyhi səlam) intiqamının alınması - (Aşura Ziyarətnaməsi üzərində təfəkkür) 7

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