Məqam-i Mahmud - (Aşura Ziyarətnaməsi üzərində təfəkkür) 6

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Aşura ziyarətində «Məqam-i Mahmud»a çatmaq arzusu Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) məqamını istəmək mənasında deyil. Bu, Əhli-Beytin (əleyhimus-səlam) vilayəti sayəsində ilahi şəfaət və mərhəmət mənbəyinə bağlanmaq deməkdir ki, insan həm şəfaətdən bəhrələnsin, həm də vilayətin kölgəsində başqalarının hidayətinə vasitə olub qəlbləri İmama (əleyhi səlam) yönəltsin.
13 iyul 2026 - 18:38
Xəbər kodu: 1839782
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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