Lənət göndərmək; möminin zülmət dalğaları qarşısında sipəri – (Aşura Ziyarətnaməsi üzərində təfəkkür) 1
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dini məntiqdə lənət insanın imanını fitnə dalğalarında boğmağa çalışan zülmət və azğın cərəyanlarına qarşı şüurlu mövqe nümayiş etdirməkdir. Bu yanaşma əslində batildən uzaq olduğunu bəyan edib, haqq cəbhəsi və ədalətli İmamla bağlılığı möhkəmləndirmək deməkdir. Bu bağlılıq insanı vilayət və həqiqət yolunda möhkəm saxlayır.
13 iyul 2026 - 18:01
Xəbər kodu: 1839761
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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