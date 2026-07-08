İslam İnqilabının Şəhid Liderinin Müqəddəs Cənazəsinin İraqda rəsmi qarşılanması \ Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şəhid İmamın müqəddəs cənazəsi İraqa daxil olduqdan sonra xüsusi tədbirlər çərçivəsində və yüksək vəzifəli İraq və İran rəsmilərinin iştirakı ilə rəsmi olaraq qarşılandı; mərasim Nəcəf Əşrəf hava limanında siyasi, dini xadimlərin və xalqın müxtəlif təbəqələrinin geniş iştirakı ilə keçirildi və İraq xalqının şəhid liderin idealları ilə dərin bağlılığını nümayiş etdirdi.
8 iyul 2026 - 15:01
Xəbər kodu: 1837341
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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