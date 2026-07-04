İİR-inin üç qolunun rəhbərləri Ümümdünya Müsəlmanlarının Ali Lideri, şəhid İmam Xameneinin cənazəsi ilə vidalaşdılar- 2
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən cümə günü səhəri Tehranın Mosalla kmpleksində dünyanın hər yerindən təşrif gətirən ziyalılar, dini nümayəndə heyətləri, siyasi və mədəni xadimlərin iştirakı ilə İİR-inin üç qolunun rəhbərləri 1- Prezident, 2- Parlament spikeri 3- Ali Məhkəmə başçısı dünya inqilabçıları mücahidlərinin şəhid lideri, həzrət Seyyid Əli Xameneinin cənazəsi ilə vidalaşıblar.
4 iyul 2026 - 14:17
Xəbər kodu: 1835354
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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