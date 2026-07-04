Dünya liderləri Ümümdünya Müsəlmanlarının Ali Lideri, şəhid İmam Xameneinin cənazəsi ilə vidalaşdılar- 1
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən cümə günü səhəri Tehranın Mosalla kmpleksində dünyanın hər yerindən təşrif gətirən ziyalılar, dini nümayəndə heyətləri, siyasi və mədəni xadimlərin iştirakı ilə dünya inqilabçıları mücahidlərinin şəhid lideri, həzrət Seyyid Əli Xameneinin cənazəsi ilə vida mərasimi keçirilib.
4 iyul 2026 - 13:35
Xəbər kodu: 1835338
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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