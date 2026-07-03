İİR Parlament üzvləri Ramazan müharibəsindən sonra Səədabad Sarayının zədələnmiş hissələrinə baxış keçirtdilər \ Foto
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Parlament Şuralarının və Daxili İşlər Komissiyasının üzvləri Səədabad Mədəni və Tarixi Kompleksini ziyarət edərək Ramazan müharibəsi zamanı kompleksin zədələnmiş hissələrini ziyarət etdilər və ziyanın qiymətləndirilməsi prosesini və tarixi yerlərin bərpası və yenidən qurulması üçün görülən tədbirləri nəzərdən keçirdilər.
3 iyul 2026 - 07:44
Xəbər kodu: 1834661
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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