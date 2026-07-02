Tehranda şəhid lider, İmam Xameneinin vida və dəfn mərasiminin keçirilməsi üçün koordinasiya iclası \ Foto
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Seyid Pərviz Fəttah, Sərdar Həsən Həsənzadə və İmamın Fərmanı İcra Qərargahının rəhbərlərinin iştirakı ilə Tehranda İslam İnqilabının şəhid liderinin vida və dəfn mərasiminin keçirilməsi üçün koordinasiya iclası keçirildi. Bu iclasda Tehran Mosalla ərazisindəki Çehelsara ziyarət şəhərinin təchiz edilməsi də daxil olmaqla, icra planları və dəstək tədbirləri nəzərdən keçirildi.
2 iyul 2026 - 19:34
Xəbər kodu: 1834604
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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