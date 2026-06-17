İmam Hüseynin (ə) müqəddəs hərəminin qara bayrağı İstanbulda dalğalandırıldı / Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məhərrəm ayının gəlişi ilə İmam Hüseynin (ə) müqəddəs hərəminin qara bayrağı Əhli-Beyt (ə) aşiqlərinin geniş iştirakı ilə mənəvi bir mərasimdə İstanbuldakı Zeynəbiyyə Məscidi və mədəniyyət mərkəzinin üzərində qaldırıldı. Türkiyə Cəfəri Alimləri Birliyinin Ali Şurasının sədri Höccətülislam Seyid Səccad Hüseyni də çıxışında bu gün Qəzza, Livan, İran və Yəməndə baş verən zülmlə mübarizə aparmağın vacibliyini vurğuladı.
17 iyun 2026 - 10:22
Xəbər kodu: 1828266
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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