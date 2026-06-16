Qərbi Asiyada gərginliyin azalması qlobal bazarları dəyişdirdi
16 iyun 2026 - 17:59
Xəbər kodu: 1828067
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Brent markalı neftin qiyməti bazar ertəsi günü 4 faizdən çox enərək hər barel üçün 83 dollar həddinə çatıb və son iki ay ərzində ən aşağı səviyyəsini qeydə alıb.
Bu azalma İran və ABŞ arasında qarşıdurmaların başa çatması və Hörmüz boğazının yenidən açılması planları ilə bağlı xəbərlərin yayılmasından sonra baş verib.
Qeyd edək ki, dünya üzrə dəniz yolu ilə neft ticarətinin təxminən beşdə biri bu marşrutdan keçir.
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