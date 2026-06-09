Əfqanıstanın Bamiyan dağlarının zirvəsində İlahi Xilafət və Vilayət bayramı olan Qədir-xum Anılıb \ Fotoreportaj
Əfqanıstanın Bamiyan əyalətinin Varas şəhristanında yaşayan şiələr və Əhli-Beyt (ə) aşiqləri "Qonaq" kəndinin dağında Qədir Bayramını qeyd etmək üçün böyük bir mərasim keçiriblər. Cənubi Kabul şiələrinin İmam Cüməsi Höccətül-İslam və Müslimin Müzif mərasimdə natiq kimi iştirak edib. Dağlarda və açıq havada dini mərasimlərin keçirilməsi Əfqanıstanın bəzi şiə bölgələrində bir neçə ildir ki, bir ənənədir.
9 iyun 2026 - 18:26
Xəbər kodu: 1824948
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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