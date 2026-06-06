Foto \ İmam Xomeyninin (rizvanullahi əleyh) Rəbbinə qovuşmasının 37-ci ildönümü münasibətilə keçirilən mərasim
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabının Böyük Banisi, Həzrət İmam Xomeyninin Rəbbi olan Allaha qovuşmasının 37-ci ildönümü münasibətilə mərasim keçirilib. İmam Xomeyninin (rizvanullah əleyh) ziyarətgahında keçirilən bu mərasim ötən illərə nisbətən fərqli keçirilib. Belə ki, bu ilki mərasim, İranın və Müqavimət Oxunun müxtəlif şəxsiyyətlərin və şəhid Rəhbərin iştirakı olmadan keçirildi.
6 iyun 2026 - 10:02
Xəbər kodu: 1823082
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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