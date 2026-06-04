Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 13 – Ğədir-xumda Həmd surəsinin təfsiri

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir xütbəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Qurani-Kərim ayələrini izah edərək, Həmd surəsini və onun məfhumlarını imamət və Əhli-Beytin (əleyhimus səlam) məqamı ilə əlaqələndirib təfsir etdilər və bu surəni imamların və onların şiələrinin hidayət olunmalarına aid bildilər. Sonra Mücadilə surəsinin 22-ci ayəsinə izah edərək, həqiqi möminlərin xüsusiyyətini İlahi övliyalara məhəbbət bəsləməkdə və onların düşmənlərindən bəraət etməkdə gördülər və imanı vilayət ilə əlaqələndirərək mənalı etdilər.
4 iyun 2026 - 10:30
Xəbər kodu: 1822226
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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