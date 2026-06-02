Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 12 – Vilayətin Siratəl-Müstəqim üzərində möhkəmlənməsi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir xütbəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (s) "Siratəl-Müstəqim"in İlahi hidayət yolu olduğunu bəyan edərək, özünü bu yolun başlanğıcı, Əmirəl-möminin Əlini (ə) və onun nəslindən olan imamları isə bu yolun davamçıları kimi təqdim etdilər. Sonra Həmd surəsini tilavət edərək, bu həqiqəti Qurani-Kərimə bağladılar və Əhli-Beytin (ə) məqamını ümməti hidayət etmək üçün Siratəl-Müstəqimin rəhbərləri kimi izah etdilər.
2 iyun 2026 - 17:31
Xəbər kodu: 1821750
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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