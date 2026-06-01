Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 11 – Nicat yolu vilayətə tabe olmaqdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir xütbəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (s) Mürsəlat surəsinin 16-19-cu ayələrinə istinad edərək, İslam ümmətini haqqı təkzib edənlərin taleyi barədə xəbərdar etdilər. Sonra Peyğəmbər (s) Əmirəl-möminin Əlinin (ə) məqamını vurğulayaraq, İlahi əmrlər və hökmlər haqqında bilikləri ona həvalə etdiyini bildirdilər və ona itaəti ümmətin hidayət və vəhdət yolu kimi təqdim etdilər, vilayət barəsində fikir ayrılığına düşməkdən xəbərdar etdilər.
1 iyun 2026 - 17:40
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
