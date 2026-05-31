Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 9 – Ümmətin cahiliyyət dövrünə qayıtması barədə xəbərdarlıq
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir xütbəsinin bir hissəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Al-i İmran surəsinin 144-cü ayəsinə işarə edərək, Öz şəhadətindən sonra İslam ümmətini cahiliyyətə qayıtması ilə bağlı xəbərdar etdi və haqq yolunda sabit qalmağı həqiqi iman əlaməti kimi qiymətləndirdi. Həzrət, Əmirəl-möminin Əlini (əleyhi səlam) və ondan sonrakı imamları səbr, şükr və İlahi hidayətin davamlılığının nümunəsi kimi təqdim etdilər.
31 may 2026 - 18:40
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
