Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 8 – Əmirəl-möminin Hz. Əliyə (ə) məhəbbət və düşmənçilik imtahanı
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir xütbəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Nisa surəsinin 47-ci ayəsinə istinad edərək, "İlahi nur"a iman gətirməyi Əmirəl-möminin Hz. Əlinin (əleyhi səlam) vilayətinə tabe olmaqda, İmam Əliyə (əleyhi səlam) məhəbbət bəsləməyi və düşmənçilik etməyi insanın imanının və əməllərinin dəyərinin ölçüsü kimi təqdim etdi. Bununla da Peyğəmbər-i Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Hz. Əlinin (əleyhi səlam) vilayətinə qarşı gizli müxalifət cərəyanlarının mövcudluğunu ifşa etdi.
31 may 2026 - 18:35
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
