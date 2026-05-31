Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 7 – Əmirəl-möminin Hz. Əli (ə); Əsr surəsinin təcəssümü
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir xütbəsinin bir hissəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Əsr surəsini təfsir edərək, Həzrət Əmirəl-möminin Əlini (əleyhi səlam) iman, haqqı qəbul etəklik və səbrin kamil nümunəsi kimi təqdim etdi və Onu ziyandan nicat tapanların misalı adlandırdı. Həmçinin Al-i İmran surəsinin 102-ci ayəsini xatırladaraq, müsəlmanları ömürlərinin sonuna qədər təqvaya və İslamda sabit qalmağa dəvət etdilər.
31 may 2026 - 18:29
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
