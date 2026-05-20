Şəhid Ayətullah Seyid İbrahim Rəisi tarixin keçidində \ Fotoxatirələr

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bazar günü (19 may 2024) Seyid İbrahim Rəisi, Xarici İşlər naziri Hüseyn Əmir-Əbdüllahiyan, Təbrizin cümə namazı imamı Seyid Məhəmməd Əli Ali-Haşim, Şərqi Azərbaycan valisi Malik Rəhməti, Prezident Təhlükəsizlik Qrupunun rəhbəri Seyid Mehdi Musəvi və pilotlar və uçuş heyəti ilə birlikdə Şərqi Azərbaycan əyalətinin Vərzəqan bölgəsindəki Təbriz Neft Emalı Zavoduna qayıdarkən təyyarə qəzasına uğradı və bütün yoldaşları ilə birlikdə yüksək şəhidlik məqamına çatdı. Qeyd edək ki, Ayətullah Seyid İbrahim Rəisi, 2021-ci ildə keçirilən 13-cü dövr prezident seçkilərində xalq tərəfindən ölkəni idarə etmək üçün seçilən İranın səkkizinci prezidenti idi.
