İmam Cavadın (ə) şəhadət ildönümündə Kəriməyi Əhli-Beyt (ə) hərəminin xidmətçilərinin əza mərasimi \ Fotoreportaj
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu gün (17 may 2026-cı il, bazar ertəsi) Zilqədə ayının 30-u, İmam Məhəmməd Təqinin (əleyhi səlam) şəhadət ildönümü münasibətilə Kəriməyi Əhli-Beyt (əleyhimus səlam), Həzrəti Fatiməi Məsumənin (səlamullahi əleyha) hərəminin xidmətçiləri İmam Həsən Əsgəri (əleyhi səlam) adına Məscidindən O Xanımın (səlamullahi əleyha) hərəminə doğru yürüş edərək İmam Cavadın (əleyhi səlam) qardaşının şəhadətini təziyə edərək əzadarlıq etdilər.
17 may 2026 - 21:05
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
