Foto Reportaj | Qum əhalisinin, dindarlarının və ticarət adamlarının son iğtişaşlara etiraz olaraq möhtəşəm toplantısı
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Son iğtişaşlara etiraz olaraq Qum əhalisinin, dini nümayəndə heyətlərinin və bazarların toplaşması axşam saatlarında, Həzrət Zeynəb əl-Kübranın (əleyhissalam) vəfat etdiyi axşamla üst-üstə düşərək, iki ayrı marşrutdan başlayaraq Həzrət Fatimə Məsumənin (əleyhissalam) müqəddəs ziyarətgahına doğru yürüş şəklində başladı.
8 yanvar 2026 - 14:29
Xəbər kodu: 1770940
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Şəkil: Həmid Abidi
