Foto Reportaj | Haredilərin Qüdsdə anti-Netanyaho mitinqində avtobusun 14 yaşlı yeniyetməni öldürməsindən əvvəlki xaos
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kütləvi İnformasiya Vasitələrin verdiyi məlumata görə, Çərşənbə axşamı axşam, cühüdlərin işğal etdikləri Qüdsdə keçirilən hərbi çağırışa qarşı Haredi etirazı zamanı avtobusun vurması nəticəsində on dörd yaşlı Yosef Eisental həlak olub.
8 yanvar 2026 - 14:17
Xəbər kodu: 1770935
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz