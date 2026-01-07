Bura İran deyil, bura İsraildir! Minlərlə Haredi yəhudisi Qüdsün küçələrinə çıxdı

Qərbi Qüdsdə minlərlə ultra-ortodoks yəhudi İsrail ordusunda məcburi hərbi xidmətə qarşı nümayiş keçirdi.
Dünən yayımlanan videoda Haredi yəhudilərin ravvini Moşe Çedaka yəhudiləri məcburi hərbi xidmətə qarşı etirazda iştirak etməyə çağırdı və etirazda iştirak etməyin "böyük bir vəzifə və öhdəlik" olduğunu qeyd etdi.
Sefard yəhudi dairələrində məcburi hərbi xidmətə qarşı aparıcılardan olan ravvin Moşe Çedaka da daxil olmaqla bir neçə ravvinin təkidi ilə minlərlə Haredi Qüdsün Bar-İlan küçəsi ərazisində toplaşdılar. Etiraz zamanı nümayişçilər məcburi hərbi xidmətə qarşı şüarlar səsləndirdilər.
İSRAİLLİLƏR ARASINDA MƏCBURİ HƏRBİ XİDMƏT HAQQINDA MÜZAKİRƏ
Hökumətdən istefa verən Birləşmiş Tövrat Yəhudilərinin lideri İshaq Qoldknopf, çağırış vərəqələri almasına baxmayaraq hərbi xidmətə çağırılmayan yeşiva tələbələrinə qarşı sanksiyaların qaldırılmasına çağırdı, partiya yoldaşı Moşe Qafni isə yeşiva tələbələrini xidmətdən azad edən qanun tamamlanmazsa, mart ayında büdcəni saxlayacağı ilə hədələdi. Bu təhdid başqa bir Haredi partiyası olan Şasdan da gəldi. İsrail mediası isə qeyd edib ki, mart ayında büdcənin təsdiqlənməməsi İsraildə erkən seçkilər deməkdir.
Bu arada, bu gün İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahunun sədrliyi ilə keçirilən kabinet iclasında məcburi hərbi xidmət qanunu ilə bağlı mübahisələr yaşandı. Ali Məhkəmənin çağırış bildirişləri alan yeşiva tələbələri üçün effektiv siyasətin hazırlanmasını tələb edən qərarına baxmayaraq, hökumət heç bir tədbir görməyib. Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra, ifrat sağçıların nümayəndəsi olan İsrail maliyyə naziri Bezalel Smotrich, ABŞ-da yerləşən X sosial media platformasında Qoldknopf-un mövqeyini tənqid etdi.
HAREDİ ÇAĞIRIŞI NƏZƏRDƏ TUTULUB
İsrail qanunlarına görə, 18 yaşdan yuxarı hər kəs orduda xidmət etməlidir, lakin ultra-ortodoks (Haredi) yəhudilərinin xidmətdən azad edilməsi ölkədə uzun illərdir müzakirə olunur.
İsrail Ali Məhkəməsi qərara alıb ki, 25 iyun 2024-cü il tarixinə Haredi kişilərini məcburi hərbi xidmətdən azad etmək üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur və uyğun olanlar hərbi xidmətə çağırılmalıdır.
Hökumətin hərbi xidmətə çağırışa uyğun olan 80.000 Haredi kişisindən təxminən 24.000-nə çağırış göndərdiyi və 2025-ci ilin iyul ayına qədər 2025-2026-cı illərdə hərbi xidmət üçün "hovuz" kimi təyin olunmuş qalan qrupa əmr verəcəyi bildirilib.
Haredi kişilərinin xidmətdən azad edilməsi üçün qanunvericiliyin olmaması səbəbindən Baş nazir Benyamin Netanyahu Haredi koalisiya tərəfdaşlarının hökumətdən çıxdığını elan etdi və parlament iclaslarını boykot etməyə başladı.
