İranmərd Simfonik Orkestrinin İfa Mərasimi \ Foto Reportaj

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu çərşənbə axşamı səhər, Tehranın Vəhdət Zalında, İslamın şanlı komandanı, Şəhid General-leytenant Hacı Qasım Süleymaninin xatirəsini anmaq məqsədi ilə İranmard Simfonik Orkestrinin ifa mərasimi keçirilib. Milli kimlik, fədakarlıq və mədəni həmrəyliyin qorunması yanaşması ilə keçirilən anım mərasimində İ.İ.R Mədəniyyət və İslam İrşad Naziri Seyid Abbas Salehi iştirak edib və nitq söyləyiblər.
30 dekabr 2025 - 17:08
Xəbər kodu: 1768042
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Şəkil: Məhəmməd Vəhdəti
Sizin rəyiniz