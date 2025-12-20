Foto Reportaj | İslam İnqilabı Milli Muzeyində Müqəddəs Müdafiə və Müqavimətin görkəmli tədqiqatçılarının xatirəsinə həsr olunmuş mərasim
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı və Müqəddəs Müdafiə Milli Muzeyində bir qrup rəsmi, menecer və tədqiqatçının iştirakı ilə Müqəddəs Müdafiə təlimlərinin düzgün ötürülməsində tədqiqatların fundamental rolunu vurğulayan Müqəddəs Müdafiə və Müqavimətin görkəmli tədqiqatçılarının xatirəsinə həsr olunmuş mərasim keçirildi.
20 dekabr 2025 - 11:48
Xəbər kodu: 1763873
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz