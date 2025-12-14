Foto Reportaj | “15-ci Əllamə Hilli Festivalı” ilə “4-cü İsfahan Elmi Hövzəsinin Ustadları Festivalı”-nın bağlanış mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 15-ci Əyalət Əllamə Helli Festivalının və 4-cü İsfahan Seminariyası Professorları Festivalının bağlanış mərasimi İsfahandakı Sədr Bazar Seminariyasında Qum Seminariyası Müəllimlər Assosiasiyasının üzvü və Seminariyalar Ali Şurasının katibi Ayətullah Şəbzəndəhdarın və bir qrup seminariya professoru, tələbəsi və tədqiqatçısının iştirakı və çıxışı ilə Həzrət Fatimə Zəhranın (s.ə) doğum ildönümü ilə üst-üstə düşdü.
14 dekabr 2025 - 20:39
Xəbər kodu: 1761716
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Şəkil: Pejman Gəncipur
