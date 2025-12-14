Foto | Minlərlə İraqlı qız Əskəriyen İmamlarının (əleyhimə səlam) hərəmində Həddi buluğ bayramını qeyd edir
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) Milad Bayramı günündə İraqın beş əyalətindən dörd mindən çox 9 yaşına çatmış qız uşaqlarının Həddi Buluğ qbayramları möhtəşəm şəkildə eyd edilib. "O, ağardı və çiçəkləndi" şüarı altında və mərkəzi planlaşdırma ilə İmam Əliyyən Nəqi (əleyhi səlam) və İmam Həsən Əskərinin (əleyhi səlam) müqəddəs Hərəmlərində keçirilən mərasim, ailələr tərəfindən geniş şəkildə qarşılanmış və Həzrəti Fatimə Anamızın (səlamullahi əleyha) şəxsiyyətinin, iffətinin və saflığının qızlarımızda gücləndirilməsində böyük təsir qoymuşdur.
14 dekabr 2025 - 19:50
