Seyyid Abbas Əraqçi Azərbaycan xarici işlər naziri ilə görüşüb

İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşməzdən əvvəl Azərbaycan Respublikasının şəhidlərini yad edib.
8 dekabr 2025 - 16:02
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ölkəmizin xarici işlər naziri diplomatik məsləhətləşmələrini davam etdirərək Bakıda Azərbaycan xarici işlər naziri ilə görüşüb.
Azərbaycan Respublikasının yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün Bakıya səfər edən İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşüb və danışıqlar aparıb.
